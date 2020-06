Czym jest bryzol i jak smakuje umami? Odpowiedzi na pytania z Milionerów

Pytanie dotyczące smaku umami okazało się dużym wyzwaniem dla uczestniczki 273. odcinka programu "Milionerzy". Uznała ona, że nie znajdziemy go w potrawie o nazwie bryzol. Niestety odpowiedź ta okazała się błędna.

Najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka "Milionerów".

Smaku umami nie znajdziemy:

A: w rosole B: w bryzolu C: w parmezanie D: w miętowych drażach

Poprawna odpowiedź: D. w miętowych drażach.

Umami to smak określany jako mięsny lub rosołowy, wyodrębniony od smaku słonego. Został odkryty przez Japończyka Kikunae Ikeda, który następnie wyprodukował jego zamiennik, czyli glutaminian sodu, który ma wzmacniać i polepszać naturalny smak potraw. Smak umami można znaleźć między innymi w serach, grzybach i potrawach mięsnych, w tym także w bryzolu - smażonej polędwicy wołowej lub wieprzowej.

Który z wyrazów dotyczy czego innego niż reszta?

A: przemyt B: kontrabanda C: szmergiel D: szmugiel

Poprawna odpowiedź: C. szmergiel.

Szmergiel to skała z korundu, hematytu i kwarcu. Wykorzystuje się ją jako materiał do budowy ścian. Przemyt, inaczej kontrabanda lub szmugiel jest nielegalnym przerzucaniem towarów przez granicę państw z ominięciem opłat, takich jak opłaty celne, akcyza czy podatek VAT.

Do której zupy nie dodaje się jajek?

A: kapuśniaku B: białego barszczu C: żuru D: szczawiowej

Poprawna odpowiedź: A. kapuśniaku.

Kapuśniak to zupa na bazie kiszonej kapusty, którą tradycyjnie podaje się z ziemniakami i kiełbasą lub boczkiem, a niekiedy z żeberkami. Jajka na twardo najczęściej dodaje się do barszczu, żurku i szczawiowej, a także do różnego rodzaju chłodników.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z dzisiejszego 273. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego ponownie 3 czerwca 2020 roku?

