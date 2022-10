Uczestnik "Mam Talent" zmarł na scenie! Widownia nie kryła śmiechu. "Myśleli, że to żart"

Dramatyczne chwile w "Hotelu Paradise". W najnowszym odcinku programu doszło do groźnie wyglądającego wypadku, po którym Sebastian trafił do szpitala! Uczestnik hitu TVN7 tak niefortunnie upadł, że stracił przytomność i wybił sobie bark. Sprawdźcie, co wydarzyło się w "Hotelu Paradise"! Wypadek Sebastiana w "Hotelu Paradise" W ostatnim odcinku "Hotelu Parasie" ogromne emocje przyniosły nam nie tylko sercowe wybory uczestników programu i nowa uczestniczka, która odbiła partnera Kornelii, ale przede wszytkim groźny upadek Sebastiana po którym wybił sobie bark. Do wypadku doszło kiedy Sebastian założył spodnie Krystiana i naciągnął je aż pod samą szyję. Wszyscy świetnie się bawili, aż do chwili kiedy Dawid postanowił go podnieść... Krystian upadł na ziemie tak niefortunnie, że wybił sobie bark. Na miejscu pojawili się ratownicy, a wtedy okazało się, że Sebastian stracił na chwilę przytomność. Medycy zabrali Sebastiana do szpitala, gdzie miał wykonaną tomografię. Okazało się, że Sebastian ma również wstrząśnienie mózgu. Wyszło mi, że nie jest złamany, ale jest bardzo mocno wybity - mówił na drugi dzień Sebastian. Cała sytuacja załamała Dawida, który miał łzy w oczach mówiąc o koledze z programu. Mam wyrzuty sumienia, nie chciałbym żeby go to w jakimś stopniu wyeliminowało z całego udziału, bo jest dobry zawodnik i godny przeciwnik i czekam, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku... - powiedział przed kamerami. Sebastianowi życzymy dużo zdrowia! Zobacz także: Sebastian Tokarski z "Hotelu Paradise 3" to były chłopak gwiazdy "Love Island"! Udziałem w show robi jej na złość?! Sebastian miał wypadek w "Hotelu Paradise"....