W ostatnim czasie oglądamy prawdziwy baby boom. Jak się okazuje, do grona przyszłych mam dołączy także lubiana uczestniczka matrymonialnego show Polsatu - "Love Island". Ta z dumą pochwaliła się brzuszkiem dużych rozmiarów na swoich mediach społecznośiowych. Jej fani nie zostawili tego bez komentarza. Posypała się lawina komentarzy.

Uczestniczka "Love Island" pozuje z brzuszkiem

Bez wątpienia program "Love Island" swego czasu rozgrzewał fanów do czerwoności. Wszystko przez to, że show nie tylko pokazywało prawdziwe emocje, ale także wypromowało wiele ciekawych osobistości, które szturmem wkradły się do świata show-biznesu. Pomimo faktu, że obecnie nie możemy oglądać kolejnej edycji, a kontynuacja programu jest pod ogromnym znakiem zapytania, internauci nadal uwielbiają śledzić losy swoich ulubieńców. Ostatnio wszyscy mówili o tym, że gwiazda hitowego show Polsatu jest w ciąży. Wówczas okazało się, że Daria pochwaliła się ciążowym brzuszkiem. Tym razem z kolei do grona przyszłych mam dołączyła inna, zapamiętana uczestniczka.

Baby boom w "Love Island"

Mowa o Julii Drewa, którą mieliśmy okazję lepiej poznać w 7. edycji miłosnego show. Ta dała się zapamiętać widzom jako charakterystyczna i miła dziewczyna. Niestety nie udało jej się znaleźć partnera na Wyspie Miłości. Wszystko jednak wskazuje na to, że miłość odnalazła ją poza kamerami. Teraz z kolei przed uczestniczką kolejna życiowa rola. Jak się okazuje Julia już niedługo zostanie mamą! Dobrymi wieściami pochwaliła się za sprawą Instagrama, gdzie napisała:

BABY IS COMING ❤️

Pod postem posypała się lawina gratulacji:

Mamasitaaa🔥

Gratulacje kochana 😍😍😍😍

Gratulacje kochana zdrówka dla was i dla aniołka 🤍💖💖 czytamy.

My również gratulujemy przyszłej mamie!

Zobacz także: "Love Island": Weronika Gronczewska zdradza prawdę o programie