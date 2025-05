Śmierć Soni Szklanowskiej wstrząsnęła fanami programów reality show i poruszyła opinię publiczną. Znana z drugiej edycji „Hotelu Paradise” 25-latka jeszcze kilka dni przed śmiercią dzieliła się w mediach społecznościowych radosnymi chwilami z majowego wyjazdu. W sieci pozostało jej ostatnie nagranie – pełne śmiechu, ciepła i przyjaźni. Dziś te obrazy budzą smutek i pytania, na które trudno znaleźć odpowiedź.

Reklama

Ostatni wpis Soni Szklanowskiej na Instagramie

Zaledwie tydzień przed śmiercią Sonia opublikowała na Instagramie nagranie z wyjazdu nad jezioro Dobrylewskie. Towarzyszyli jej bliscy przyjaciele, których – jak podkreśliła – znała od dzieciństwa. W opisie nagrania napisała:

Ten weekend był bardzo wyjątkowy, bo spędziłam go z moimi przyjaciółmi – znamy się od najmłodszych lat. Saunowanie, balia, domek na wodzie (którym można pływać) oraz domek z uroczym tarasem, niesamowicie umilił nam wspólny czas! (…) Bawiliśmy się świetnie! brzmiał ostatni wspis Soni.

W chwili publikacji wpis wydawał się typową relacją z udanego weekendu. Dziś, w obliczu tragicznej informacji o jej śmierci, materiał ten wywołuje głęboki smutek i staje się symbolicznym pożegnaniem.

Kim była Sonia Szklanowska?

Sonia Szklanowska zdobyła rozpoznawalność jako uczestniczka drugiej edycji reality show „Hotel Paradise”. Wraz z Łukaszem Karpińskim dotarła do finału, choć nie udało im się wygrać programu. Jej osobowość, otwartość i charyzma przyciągnęły sympatię widzów, którzy śledzili jej dalsze losy także po zakończeniu emisji. Po programie Sonia postanowiła rozwijać swoje artystyczne pasje – tworzyła muzykę i budowała obecność na scenie. Jej aktywność w mediach społecznościowych wskazywała na pozytywną energię i zaangażowanie w życie zawodowe i prywatne.

Reakcje przyjaciół i fanów na śmierć Soni Szklanowskiej

Informacja o śmierci Soni Szklanowskiej została podana 18 maja 2025 roku. Jej odejście poruszyło zarówno fanów, jak i osoby z branży medialnej. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy wyrażające ból i niedowierzanie. Wśród nich znalazł się poruszający apel jej przyjaciela Matta Palmera:

To już druga osoba z programu, której życie zakończyło się przedwcześnie. Produkcje telewizyjne powinny dbać o swoje uczestników, także po zakończeniu show napisał.

Fani masowo komentowali ostatni wpis Soni publikując poruszające pożegnania.

Tragedia Soni przypomina, jak ważna jest szybka reakcja i dostęp do pomocy w sytuacjach kryzysowych. Osoby doświadczające kryzysu emocjonalnego mogą zgłosić się do Ośrodków Interwencji Kryzysowej (OIK), które działają w każdym większym mieście. Oferują one bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz materialną – także całodobowo.

W przypadkach nagłych i silnych myśli samobójczych należy niezwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitala psychiatrycznego – lekarz ma obowiązek przyjąć pacjenta tego samego dnia, bez względu na ubezpieczenie.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla młodzieży: 116 111.

Dorośli mogą korzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu zaufania: 116 123.

Obie linie są czynne całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Zobacz także: