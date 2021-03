"Twoja twarz brzmi znajomo": Za nami pierwszy odcinek 14. edycji! Oto zwycięzca!

Co to były za emocje! Za nami pierwszy odcinek uwielbianego przez widzów muzycznego show "Twoja twarz brzmi znajomo". Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do wielkich zaskoczeń i nieprawdopodobnych metamorfoz. Jednak to, co dziś zaprezentowali uczestnicy 14. edycji programu, przeszło chyba nasze najśmielsze oczekiwania. Kto powalił jurorów na kolana? Zobaczcie relację z odcinka!

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kto wygrał pierwszy odcinek 14. edycji?

Pierwszą uczestniczką na scenie była aktorka Tamara Arciuch, która wcieliła się w wyjątkową piosenkarkę Annę German. Swoim wykonem gwiazda oczarowała jury!

Jestem zachwycona i zaskoczona, jak pięknie udało Ci się uzyskać barwę Anny German. Ani na chwilę nie wypadłaś z tej barwy – skomentowała Małgorzata Walewska.

Natomiast Adam Strycharczuk pierwszy wykon nowej edycji podsumował słowami:

Ja nie wiem, co to się wydarzy w tej edycji, jak taki jest początek – gratuluję!

Mat. prasowe

Drugą uczestniczką, która zaczarowała scenę, była Magdalena Narożna. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" przeistoczyła się w postać Piotra Cugowskiego. Zaśpiewała utwór „Kto nie kochał” i zrobiła to fenomenalnie!

To, co udało Ci się uzyskać w ekspresji ciała, to że stałaś, ruszałaś się jak facet, to po prostu wszystko złożyło się na fenomenalny występ – powiedział Kacper Kuszewski.

Mat. prasowe

Jako trzecia wystąpiła aktorka Anna-Maria Sieklucka, która wprowadziła nas w romantyczny świat Lany Del Rey. Zaśpiewała piosenkę "We were born to die" i wspaniale sobie z tym wykonem poradziła.

To, co w Twoim występie bardzo mi się podobało, to uchwycenie takiej melancholijnej, a trochę nawet obrażonej na cały świat bohaterki, która jest samotną królową wszechświata, która przeżywa swoje emocjonalne rozterki – podsumował Kacper Kuszewski.

Mat. prasowe

Czwartym uczestnikiem, który rozpalił scenę "Twoja twarz brzmi znajomo", był aktor Michał Meyer. Artysta wcielił się w postać charyzmatycznego Micka Hucknalla z zespołu Simply Red. Roztańczony rytm soul poczuli wszyscy!

Rozmawialiśmy z Małgosią, że robisz to tak, jakbyś miał za sobą co najmniej 9 odcinków – powiedział Adam Strycharczuk.

Mat. prasowe

Jako piąty na scenie pojawił się aktor Teatru Muzycznego ROMA Paweł Góral, który brawurowo wcielił się w Violettę Villas, wykonując utwór "Pocałunek ognia". Jego występ powalił jurorów na kolana!

Miałeś wszystkie jej maniery! Wykorzystałeś pełne spektrum, jakie niesie za sobą Violetta. Znakomite wykonanie! – podsumowała Małgorzata Walewska

Mat. prasowe

Jako szósty w kolejności wystąpił aktor Lesław Żurek. Wcielił się w postać Jerzego Połomskiego i zaśpiewał utwór "Nie zapomnisz nigdy". Tym wykonem wprowadził nas w fantastyczny klimat lat 70-tych. Kasia Skrzynecka stwierdziła, że Lesław był przeuroczym Jerzym Połomskim. Nazwała go nawet Królem parkietu!

Świetnie uchwyciłeś klimat, charakter i nastrój tamtych lat – dodał Kacper Kuszewski.

Mat. prasowe

Siódmy uczestnikiem, który tym razem wprowadził nas w klimaty latynoskie, był aktor Piotr Gawron – Jedlikowski. Jako Alvaro Soler zaśpiewał hit "Animal" i wspaniale udało mu się uchwycić arytmiczne ruchy oryginalnego artysty… ale też świetnie zaśpiewał w języku hiszpańskim!

Ja dzisiaj widziałam na tej scenie Alvaro Solera – powiedziała Kasia Skrzynecka

Mat. prasowe

Ostatnim wykonem tego wieczoru był występ piosenkarki Mai Hyży. Wokalistka musiała wcielić się w postać Billa Withersa i zaśpiewała kultowy kawałek "Ain’t No Sunshin". Swoim występem oczarowała absolutnie wszystkich. Ten wykon był magiczny i bardzo nostalgiczny. Kasia Skrzynecka podsumowała to wystąpienie jednym zdaniem:

Świetny facet jesteś, normalnie zelektryzowana jestem

Mat. prasowe

Kto zatem został zwycięzcą pierwszego odcinka? Okazało się, że jury najbardziej porwał występ aktora Pawła Górala, który wcielił się w Violettę Villas. Czek na 10 tysięcy złotych artysta przekazał na Fundację Malwa

Mat. prasowe

Tak prezentuje się tabela wyników po pierwszym odcinku:

Paweł Góral Tamara Arciuch Maja Hyży Anna Maria – Sieklucka Lesław Żurek Michał Meyer Piotr Gawron – Jedlikowski Magdalena Narożna

A Wy, macie już swojego faworyta? Dajcie nam znać, kto podobał się Wam najbardziej!