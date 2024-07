TVN i Ewa Drzyzga przegrali w sądzie. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie telewizji TVN od decyzji przewodniczącego KRRiT nakładającej na TVN karę w wysokości 250 tys. zł. Za co stacja ma zapłacić tyle pieniędzy? Za nadawanie nieodpowiednich treści dla dzieci i młodzieży w programie Ewy Drzyzgi "Rozmowy w toku".

Reklama

Jakie odcinki Rozmów w toku skrytykowała KRRiT?

Chodzi konkretnie o odcinki „Rozmów w toku” z 2012 roku: „Po co talent, po co szkoła - ja pozować będę goła!” (emisja 30 marca 2012 roku), „Jak imprezuje ćpunka z gimnazjum?” (6 kwietnia), „Na randkach spotykam samych zboczeńców!” (16 maja) oraz „Popatrz na mnie! Widzisz przed sobą pustaka?” (17 lipca).

KRRiT stwierdziła, że w porze chronionej wyemitowane zostały przekazy mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich z uwagi na sposób prezentacji omawianych problemów, a także dobór tematyki, dotyczącej głównie sfery obyczajowej - czytamy na portalu Wirtualnemedia.pl.

Rozmowy w toku są nadawane o godzinie 15:00 od poniedziałku do piątku, a dopuszczalny wiek dzieci, które mogą oglądać program to 12 lat. To nie pierwszy raz, kiedy TVN zapłaci karę za program Ewy Drzyzgi. W 2010 roku KRRiT pod tym samym zarzutem co i teraz nakazała zapłacić telewizji TVN 300 tys. zł kary za odcinek „Najlepsza na świecie jest miłość w klozecie” .

Wygląda na to, że program "Rozmowy w toku" to już recydywista :). Skoro Ewa Drzyzga chce poruszać w programie tematy nieodpowiednie dla małoletnich widzów, to może powinno zmienić się godziny nadawania "Rozmów w toku"?

Zobacz także

Zobacz: Rodzice Dody wygrali proces z Agnieszką Szulim! Dziennikarka musi ich przeprosić i zapłacić! Ile?

W listopadzie program "Rozmowy w Toku" obchodził 15 lat istnienia. Gospodyni talk-show Ewa Drzyzga kroiła tort:

Ewa Drzyzga i Edward Miszczak na urodzinach programu "Rozmowy w toku":

Ewa Drzyzga podczas nagrywania "Rozmów w toku":

Ewa Drzyzga na planie "Rozmów w toku":

Eastnews