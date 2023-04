"True Love": W programie trwa wojna pomiędzy Patrycją i Gigi, a internauci są bezlitośni

Czarne chmury ponownie zawisły nad losem Kingi w "40 kontra 20"? Do tej pory wydawać by się mogło, że odkąd Kinga trafiła na glamping zyskała pierwszych sprzymierzeńców. Zawarła nawet pakt z Martą i Patrycją, aby pozbyć się nowej Agaty z otoczenia Roberta. Jednak okazało się, że wystarczy jedno słowo Izy, aby Patrycja zupełnie zmieniła nastawienie do pięknej blondynki: No piątym kołem u wozu jest, przeszkadza nam, więc trzeba jej się pozbyć - przyznała Patrycja. W rozmowie z Robertem również poruszyła temat Kingi. Szczera "dwudziestka" i Robert Kochanek mocno zakpili z wyglądu Kingi. Przekroczyli granice? Zobacz także: "40 kontra 20": Patrycja ostro walczy o Bartka! Padły bardzo mocne słowa: "Nie używa mózgu" "40 kontra 20": Iza nastawia Patrycję przeciwko Kindze Gdy Robert wyrzucił Kingę z willi , to był dla niej cios. Uczestniczka " 40 kontra 20 " jednak bardzo szybko zrozumiała, że dopiero w grupie dziewczyn Bartka może odetchnąć, dobrze się bawić i nie być na celowniku pozostałych dziewczyn, walczących o względy seniora. Do tej pory to właśnie Kinga była najbliżej Roberta, jednak on w pewnym momencie zaczął się od niej odsuwać. Okazało się, że na glamping trafiła również Marta, największa rywalka Kingi. Dziewczyny nawet znalazły wspólny język i wraz z Patrycją postanowiły zawiązać spisek, którego celem miała być eliminacja nowej. Okazało się jednak, że jedno słowo Izy wystarczyło, aby Patrycja została wrogo nastawiona wobec Kingi, ze strony której do tej pory nie czuła zagrożenia. Czy Iza jest dobrym obserwatorem? A może to strategia by na zawsze pozbyć się rywalki o serce Roberta? - Może być atak ze strony dziewczyny, którą masz najbliżej - zaczęła Iza - Marty? Z Dalią nie jestem...