Tren Ofiarom Hiroszimy, piramida Maslowa, Alpy Transylwańskie - pytania z Milionerów. Znasz odpowiedzi?

Kompozytor utworu "Tren Ofiarom Hiroszimy", piramida potrzeb Maslowa i Alpy Transylwańskie. Tych zagadnień dotyczyły najtrudniejsze pytania 271. odcinka "Milionerów". Uczestnik mógł wygrać 250 tysięcy złotych, jednak nie podjął ryzyka. Znalibyście odpowiedź?

Najciekawsze pytania i odpowiedzi z dzisiejszego odcinka programu "Milionerzy".

Kto skomponował "Tren ofiarom Hiroszimy"?

A: Wojciech Kilar B: Krzysztof Penderecki C: Henryk Mikołaj Górecki D: Karol Szymanowski

Poprawna odpowiedź: B. Krzysztof Penderecki.

"Tren Ofiarom Hiroszimy" został skomponowany przez Krzysztofa Pendereckiego w 1960 roku. Początkowo nosił inną nazwę, a mianowicie 8’37’’ (czas trwania utworu), jednak z czasem nazwa została zmieniona na "Tren - Ofiarom Hiroszimy". Utwór został wykorzystany między innymi w filmie "Lśnienie Kubricka" oraz kultowym serialu "Miasteczko Twin Peaks".

Jakie potrzeby są podstawą piramidy Maslowa?

A: samorealizacji B: szacunku i uznania C: fizjologiczne D: miłości i przynależności

Poprawna odpowiedź: C. fizjologiczne.

Piramida Maslowa to teoria hierarchii potrzeb, w której wyróżnia się pięć grup ludzkich potrzeb: potrzeby fizjologiczne, potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę miłości, potrzebę szacunku, a także potrzebę samorealizacji. U podstawy piramidy Maslowa znajdują się potrzeby najbardziej podstawowe, czyli potrzeby fizjologiczne.

Alpy Transylwańskie to:

A: Alpy Wschodnie B: Karpaty Południowe C: Tatry Zachodnie D: Masyw Centralny

Poprawna odpowiedź: B. Karpaty Południowe.

Alpy Transylwańskie to często używana nazwa Karpat Południowych w Rumunii.

W co uderzył trzeci samolot podczas ataku na USA we wrześniu 2001 r.?

A: w siedzibę FBI B: w Biały Dom C: w Pentagon D: w Kapitol

Poprawna odpowiedź: C. Pentagon.

11 września 2001 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych doszło do serii czterech ataków terrorystycznych. Przeprowadzone zostały one za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Dwa pierwsze samoloty trafiły w dwie wieże World Trade Center, trzeci w budynek Pentagonu. Czwarty samolot nie dotarł do celu i rozbił się na polu w Pensylwanii.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z dzisiejszego 271. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 1 czerwca 2020 roku?

