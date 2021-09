Odkąd w 2018 roku Mandaryna wróciła do świata show-biznesu, byliśmy świadkami jej licznych metamorfoz. Marta Wiśniewska przez lata zmieniała swój styl i eksperymentowała z włosami. Raz krótsze, raz dłuższe fryzury zawsze spotykały się z aprobatą ze strony jej fanów. Tym razem jednak przeszła samą siebie! Kiedy pokazała zdjęcie po, internauci nie mogli wyjść z zachwytu. Jedna rzecz sprawiła, że teraz wygląda zupełnie inaczej. Zobacz także: Mandaryna zdradziła, jakie alimenty na dzieci płaci Michał Wiśniewski. To zaskakująco niska kwota Mandaryna Przeszła metamorfozę. Pokazała zdjęcie po Od pewnego czasu wizerunek Mandaryny pozostawał niezmienny. Gwiazda postawiła na platynowy blond włosy do ramion, które stylizowane na artystyczny nieład, podkreślały jej mocny charakter. Jak się okazuje, teraz w życiu Marty Wiśniewskiej przyszedł czas na zmiany. Artystka zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie i trzeba przyznać, że choć zmieniła tylko jedną rzecz, metamorfoza jest spektakularna. Nowa ja. Takie piękne metamorfozy tylko u Kajetana Góry - napisała, pod opublikowanym zdjęciem. Jak się okazuje, Mandaryna postanowiła oddać się w ręce jednego z najsłynniejszych fryzjerów gwiazd, a ten, jak sama przyznała, wyczarował na jej głowie prawdziwą magię. Po krótkich włosach Marty Wiśniewskiej nie ma już śladu, bo postanowiła je przedłużyć. Trzeba przyznać, że nowa, prosta fryzura do ramion i wciąż chłodny, lecz nieco ocieplony blond, zdecydowanie jej służy, a niektórzy fani okrzyknęli ją nawet boginią piękności: - Pięknie wyglądasz, taki blond Ci pasuje najlepiej. - Wow! Marta jestem pod wrażeniem. Bogini piękności. - W długich włosach wyglądasz pięknie. - Piękna metamorfoza. Mandaryna pochwaliła się swoją...