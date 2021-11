Kolejny uczestnik odpadł z "Top Model"! Tym razem jurorzy nie wahali się długo i pożegnali się z Kingą Wawrzyniak. Modelce udało się dotrwać do 11. odcinka ósmej edycji. Niestety Fashion Week w Stambule nie zakończył się dla niej dobrze. Nie wszystkim fanom programu spodobała się decyzja jurorów. W sieci posypało się mnóstwo komentarzy. Czy Kinga naprawdę miała najgorsze zdjęcie i zasłużenie odpadła z show? Widzowie już typują kolejnego przegranego. Kto odpadnie w 12. odcinku "Top Model"? Czy Kinga Wawrzyniak miała najgorsze zdjęcie? W kolejnym odcinku " Top Model " o dalszy udział w programie zawalczą Klaudia El Dursi, Sandra Dorsz, Stanisław Obolewicz, Dawid Woskanin i Olga Kleczkowska. Szansy tej nie ma już Kinga Wawrzyniak, która odpadła w Stambule i dostała bilet powroty do domu. Modelce kibicowało wielu widzów przed telewizorami. Niestety, Michał Piróg nie wykorzystał swojej szansy i nie przywrócił Kingi do show, co bardzo oburzyło widzów. Moja przygoda z "Top Model" się zakończyła ale nie odpuszczam. To nie koniec a wręcz początek mojej kariery 😊 dziękuje za wsparcie i zobaczycie... to był początek czegoś co nastąpi wkrótce! - pożegnała się Kinga z widzami. Zobacz także: Tego nie wiecie o Klaudii El Dursi! Jak trafiła do show-biznesu? Jak wygląda jej partner? W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy komentujących decyzję jurorów. Internauci podzielili się na dwa obozy. Czy Kinga naprawdę miała najgorsze zdjęcie w tym odcinku? Szkoda że odpadła, tak jej kibicowałem :( szerokiej drogi już czas....🔥 To jest chyba jakiś żart 😢 Te werdykty coraz bardziej mnie śmieszą I dobrze ze odpadła 😳😳 Szkoda😭 była moją faworytką -...