Kolejny uczestnik odpadł z "Top Model"! Tym razem jurorzy nie wahali się długo i pożegnali się z Kingą Wawrzyniak. Modelce udało się dotrwać do 11. odcinka ósmej edycji. Niestety Fashion Week w Stambule nie zakończył się dla niej dobrze.

Nie wszystkim fanom programu spodobała się decyzja jurorów. W sieci posypało się mnóstwo komentarzy. Czy Kinga naprawdę miała najgorsze zdjęcie i zasłużenie odpadła z show? Widzowie już typują kolejnego przegranego. Kto odpadnie w 12. odcinku "Top Model"?

Czy Kinga Wawrzyniak miała najgorsze zdjęcie?

W kolejnym odcinku "Top Model" o dalszy udział w programie zawalczą Klaudia El Dursi, Sandra Dorsz, Stanisław Obolewicz, Dawid Woskanin i Olga Kleczkowska. Szansy tej nie ma już Kinga Wawrzyniak, która odpadła w Stambule i dostała bilet powroty do domu. Modelce kibicowało wielu widzów przed telewizorami. Niestety, Michał Piróg nie wykorzystał swojej szansy i nie przywrócił Kingi do show, co bardzo oburzyło widzów.

Moja przygoda z "Top Model" się zakończyła ale nie odpuszczam. To nie koniec a wręcz początek mojej kariery ???? dziękuje za wsparcie i zobaczycie... to był początek czegoś co nastąpi wkrótce! - pożegnała się Kinga z widzami.

W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy komentujących decyzję jurorów. Internauci podzielili się na dwa obozy. Czy Kinga naprawdę miała najgorsze zdjęcie w tym odcinku?

Szkoda że odpadła, tak jej kibicowałem :( szerokiej drogi już czas....???? To jest chyba jakiś żart ???? Te werdykty coraz bardziej mnie śmieszą I dobrze ze odpadła ???????? Szkoda???? była moją faworytką - czytamy w komentarzach.

Wielu fanów programu uważa, że werdykt był "zaplanowany", bowiem Kinga specjalnie dostała bardzo trudną kreację, którą ciężko było obronić. Najłatwiej miała podobno Klaudia El Dursi. Według widzów to właśnie dla niej Michał trzyma ekstra szansę.

Kinga przynajmniej się starała na castingach, Klaudia dostała lepszą kreację po to, żeby wygrać zdjęcie, jak dla mnie jest na siłę pchana dalej w tym programie i już w tamtym odcinku powinna odpaść - napisał jeden z internautów.

Zobaczcie zdjęcia Klaudii i Kingi. Zgadzacie się z werdyktem?

Kinga odpadła z show.

Czy Klaudia miała lepsze zdjęcie?