"Top Model": Fani podejrzewają, kto trafi do finału! Zwrócili uwagę na ważny szczegół

Wielki finał najnowszej edycji "Top Model" zbliża się wielkimi krokami! Już 18 listopada poznamy nazwiska osób, które w kolejnej odsłonie show TVN będą walczyć o zwycięstwo podczas odcinka na żywo. W wielkim półfinale spotkają się Klaudia El Dursi, Sandra Dorsz, Stanisław Obolewicz, Dawid Woskanin i Olga Kleczkowska. Przypominamy, że tydzień temu z programem "Top Model" musiała pożegnać się Kinga Wawrzyniak. Teraz z pewnością wszyscy zadają sobie pytanie, kto wejdzie do wielkiego finału show. Ile osób odpadnie w półfinale programu? Wiemy! Wielkie zmiany w "Top Model" Najnowsza edycja "Top Model" zaskakuje od samego początku. Już podczas castingów okazało się, że jurorzy po raz pierwszy w historii mogą wręczyć "złoty bilet", dzięki któremu uczestnik lub uczestniczka automatycznie przechodzi do domu modelek i modeli. Jak już wiemy, otrzymała go Klaudia El Dursi. Teraz okazuje się, że "złoty bilet" to nie koniec zmian w ósmej edycji show TVN! Jak udało się nam dowiedzieć, w wielkim finale spotkają się nie trzy, ale... cztery osoby! Oznacza to, że w półfinale odpadnie tylko jedna osoba, a w ostatnim odcinku najnowszej odsłony "Top Model" zobaczymy aż czterech uczestników show. Kto będzie walczyć o zwycięstwo? Klaudia El Dursi, Sandra Dorsz, Stanisław Obolewicz, Dawid Woskanin czy Olga Kleczkowska? Kto jest Waszym faworytem tej edycji? Zmiany w programie "Top Model" W finale show wystąpią 4 osoby