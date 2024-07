Dziesiąty odcinek Top Model za nami! Z programem musiały pożegnać się dwie osoby. Decyzją jurorów najsłabsi okazali się Andre Whyte i Kamila Ibrom. Reszta uczestników właśnie przygotowuje się do wyjazdu do Wietnamu.

Reklama

A z jakimi zadaniami musieli zmierzyć się uczestnicy?

Dziesiąty odcinek Top Model - pierwsze zadanie

Pierwsze zadanie nie należało do najłatwiejszych. Modele i modelki musieli zapozować pod wodą. To wyzwanie sprawiło nieco więcej trudności dziewczynom, a zwłaszcza Kamili Ibrom.

Początkowo z zadaniem nie radziła sobie również Karolina Pisarek, która ostatecznie zaskoczyła Michała Piróga i gościa specjalnego - przedstawiciela Electrolux i dlatego wygrała zadanie. Jej zdjęcie będzie można zobaczyć w kampanii marki, ale to nie wszystko. Uczestniczka otrzymała także pralkę.

Zobacz także

Karolina Pisarek wygrała pierwsze zadanie

Karolina Pisarek najlepsza w sesji podwodnej! Bardzo trudne zadanie. Brawo!

Posted by Top Model TVN on 9 listopada 2015

Robert Kupisz jako gość specjalny w Top Model

W dziesiątym odcinku Top Model gościem specjalnym był Robert Kupisz. Projektant dał uczestnikom możliwość wziąć udział w pokazie mody i prezentacji jego ubrań. Przy tym zadaniu duży problem stanowił Radek Pestka, którego sylwetka kiepsko pasowała do fasonów stworzonych przez Kupisza. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy model weźmie udział w pokazie. Kasia Sokołowska zadecydowała jednak, że Radek pojawi się na wybiegu w ubraniach, które początkowo miała prezentować Kamila Ibrom. Mało tego, Pestka otworzył pokaz, co jest dużym wyróżnieniem dla modeli.

Andre Whyte na pokazie Roberta Kupisza

Jakob i Magda doskonale poradzili sobie na wybiegu

Bardzo dobrze poradzili sobie na pokazie! Pochwalcie Magdę i Jakoba☺

Posted by Top Model TVN on 9 listopada 2015

Trzecie zadanie w Top Model - sesja zdjęciowa

Kolejne zadanie również było sporym wyzwaniem. Uczestnicy pozowali w skąpych strojach przed obiektywem Marcina Tyszki. To jednak nie wszystko! Modele i modelki byli oblewani i obsypywani różnymi substancjami.

Magda Stępień w cielistej bieliźnie spodobała się fotografowi, a zdjęcie podkręcił fakt, że uczestniczka była cała w miodzie.

Andre Whyte pozował kompletnie nago. Jego zasłoną był żółty pył, Samuel w samych bokserkach i czarnym pyle również zrobił wrażenie. Kamila mocno stresowała się faktem, że będzie w skąpym stroju. Przy wykonaniu zdjęcia Radka Pestki pomagał Jakob Kosel, a tajemnicą nie jest, że panowie nie przepadają za sobą.

Stroje na sesję w dziesiątym odcinku Top Model

Jakob Kosel pomaga przy wykonaniu zdjęcia Radka Pestki

Jakob świetnie dmuchał... ????

Posted by Top Model TVN on 9 listopada 2015

Kto odpadł w dziesiątym odcinku Top Model?

Zwyciężczynią odcinka okazała się Karolina Pisarek. Niestety, decyzją jurorów z programem musieli pożegnać się Kamila Ibrom i Andre Whyte.

Zobacz: Uczestniczki „Top Model’’ Marta Sędzicka i Karolina Gilon - na Balmain X H&M postawiły na modny „wet look’’!​

Robert Kupisz gościem specjalnym odcinka