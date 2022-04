"Top Model": Dawid Woskanian już tak nie wygląda. Przeszedł ogromną metamorfozę! "Osiwiałem"

"Top Model" to popularny program reality show, emitowany na antenie TVN od 2010 roku. W każdej z edycji udział bierze całe mnóstwo utalentowanych i odznaczających się nietuzinkową urodą młodych osób. Już jesienią po raz dziesiąty grupa wybranych uczestników będzie miała okazję zaistnieć w świecie modelingu. Z pewnością dla niektórych z nich sesje zdjęciowe i pokazy mody pozostaną po programie codziennością, a dla innych tylko pięknymi wspomnieniami. Niezależnie od tego jak dalej toczą się losy bohaterów programu, ich powrót na plan "Top Model" jest zawsze mile widziany. Jesteście ciekawi jak dzisiaj wyglądają i co dzieje się z uczestnikami dziewięciu poprzednich edycji show? Sprawdźcie co się u nich zmieniło! Zobacz także: Uczestniczka "Top Model" wyszła za mąż i pochwaliła się zdjęciami z ceremonii! Suknia zjawiskowa Jak zmienili się uczestnicy "Top Model"? Na planie jednego z odcinków 10. edycji show "Top Model" pojawiły się największe gwiazdy i zwycięzcy z poprzednich serii. Wśród nich m.in. Olga Kaczyńska, Karolina Pisarek, Anna Piszczałka czy Zuzanna Kołodziejczyk. Jak dziś wyglądają? Zobaczcie fotki! Karolina Pisarek kiedyś i dziś Karolina Pisarek jest dzisiaj jedną z topowych modelek w naszym kraju. Aż trudno uwierzyć w to, że jej światowa kariera zaczęła się jedyne sześć lat temu, kiedy to jako uczennica klasy maturalnej zdecydowała się na udział w programie "Top Model". Osiemnastolatka była uczestniczką 5. edycji reality show. Mimo niewysokiego jak na modelkę wzrostu, młoda dziewczyna doszła do finału i ostatecznie zajęła w nim drugie miejsce. Chociaż Karolina nie wygrała programu, to i tak świetnie odnalazła się w świecie modelingu....