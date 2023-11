2 z 4

Anna Markowska komentuje udział w "Top Model 7"

Anna Markowska zgłosiła się do programu "Top Model", ponieważ chciała pozbyć się swoich kompleksów i udowodnić samej sobie, że odnajdzie się w każdej sytuacji. Jurorzy niemal od razu pokochali ją za niesamowitą pracowitość, dyscyplinę, ale i ciepło, które od niej biło. Nic dziwnego, że to ona właśnie była faworytką wielu osób. Jakie więc było zdziwienie widzów, gdy to Anna Markowska jako pierwsza odpadła z finału "Top Model". Jak modelka wspomina program? Czy po kontrowersyjnym finale żałuje, że wzięła w nim udział?

- Już mnie trochę znacie... więc pewnie wiecie, że wygrałam podczas finału coś droższego niż 100 tysięcy papierów!!! Wygrałam przede wszystkim wasze wsparcie ????????❤️ Anja Rubik powiedziała mi piękne słowa, których nie zapomnę do końca życia, mam sympatie i wsparcie dobrych ludzi, których poznałam w czasie programu i przede wszystkim przepracowałam siebie, mam power, by działać dalej. Gdybym miała możliwość cofnąć się do finału, wybieram dziś moje „nagrody”, pieniążki zarobię w pracy, która da mi satysfakcję ???????????????? Wam dziękuję za KAŻDEGO jednego sms-a, gdybym mogła każdego bym uścisnęła!!! Jestem bardzo, bardzo wdzięczna ???????????????? - napisała na swoim Instagramie Ania Markowska.

Wy też jej kibicowaliście?

Zobacz także: Anna Markowska znalazła się w finale dzięki chorobie?