"Top Model 10": Olga Król odpadła z show! Czy przeprosiła Kacpra za swoje zachowanie?

"Top Model": Olga ośmieszyła Kacpra i doprowadziła go do łez. Fani: "wywalcie ją"

Takich emocji w "Top Model" nie spodziewał się chyba nikt! W ostatnim odcinku programu jedna z uczestniczek w okrutny sposób skomentowała współpracę z Kacprem, z którym wzięła udział w sesji zdjęciowej. Marcin Tyszka, który był odpowiedzialny za zdjęcia uczestników, krytycznie ocenił zachowanie Olgi, a początkująca modelka powiedziała wtedy coś, co mocno oburzyło jej kolegów i widzów "Top Model". Fani programu są zszokowani tym, co usłyszeli i piszą wprost, że Olga powinna odpaść z programu! Szokujące zachowanie Olgi w "Top Model" Kolejny odcinek dziesiątej edycji "Top Model" już za nami. Z programem pożegnała się Wiktoria, ale to wcale nie ona wywołała największe emocje wśród widzów. Fani show są zszokowani zachowaniem Olgi, którą do tej pory mocno bronili i wspierali. To właśnie Olga kilka tygodni temu zdecydowała się na radykalną metamorfozę i zgodziła się, żeby fryzjer ściął jej długie włosy. Olga była załamana krótką fryzurą, a internauci ostro krytykowali fryzjera, który wykonywał ostre cięcie. Niestety, po ostatnim odcinku "Top Model" fani już nie współczuli Oldze, tylko ostro ją krytykowali. Uczestniczka "Top Model" w bardzo nieprzyjemny sposób komentowała współpracę z Kacprem, z którym wzięła udział w sesji zdjęciowej. Zobacz także: "Top Model": Fryzjer, który stoi za metamorfozą Olgi, dostaje groźby śmierci! "Nie żałuję" Olga podczas sesji zdjęciowej nie szczędziła swojemu koledze okropnych komentarzy. Olga mówiła m.in. że Kacper za bardzo się poci. - Nie trzymaj mi nóg.... Jesteś taki na maksa spocony... Odczuwałam dyskomfort. Plecy mu wytrzyjcie [...] Jest mi niedobrze - mówiła Olga. To jednak...