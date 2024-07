Tomasz Oświeciński w "Azji Express 2"?! Sportowiec świetnie radził sobie w "Agencie", lecz czy widziałby siebie w roli uczestnika innego ekstremalnego programu stacji TVN? Okazuje się, że Oświeciński dostrzega pewne trudności, które mogłyby się pojawić przy... łapaniu stopa!

Zobacz też: Agnieszka Woźniak-Starak rezygnuje z "Azja Express" i pracy w telewizji? Mamy komentarz gwiazdy!

Wyobraźnie sobie państwo, że wychodzę ja, macham i... rzadko co się zatrzyma! W moim przypadku byłoby to ciężkie (...) Może bym wziął jakąś piękną blondynę, może by było łatwiej? - zastanawiał się Tomasz Oświeciński w wywiadzie dla Party.pl.