Popek wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"! Party.pl jako pierwsze podało, że muzyk zdecydował się na występ w tanecznym show Polsatu. Kilka dni temu raper sam potwierdził medialne doniesienia i nagrał krótki film z wakacji, na którym poinformował o swoich planach.

- Pozdrawiam z Jamajki! Już ogłosili, więc mogę powiedzieć: biorę udział w "Tańcu z gwiazdami". Będzie cza-cza-cza! Wygram ten program, a robię to z dwóch powodów: żeby polecieć w kosmos i wygrać ten program i utrzymać dobrą formę do następnej walki, bo z tego co widziałem będę tańczył sześć godzin dziennie. Wygram ten program śpiewająco, pozdrawiam was wszystkich! - powiedział raper.

Udział Popka w show Polsatu to dla wielu bardzo duże zaskoczenie! Do największego newsa ostatnich dni postanowił odnieść się Tomasz Oświeciński, były rywal Popka w MMA. Aktor pokonał Popka w ostatniej walce, a teraz wyśmiewa jego udział w show.

- To jakiś żart jest? Cóż, z MMA mu nie poszło, to próbuje z innymi dyscyplinami. On w tańcu to będzie niezły kabaret. Potem niech spróbuje swoich sił w jeździe na łyżwach, a w wakacje niech skacze do wody. Może w końcu coś mu wyjdzie - cytuje słowa Tomka se.pl.