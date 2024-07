Tomasz Oświeciński po programie "Agent" jest gwiazdorem. Został zaproszony do programu Łukasza Jakóbiaka "20m2" i tam zdradził kilka szczegółów ze swojego życia. W tym, że ma słabą głowę.

Alkohol szkodzi, ale jeśli w dobrym towarzystwie zaprosisz mnie na whisky to czemu nie? Choć ja nie mam mocnej głowy. Ostatnio sam wypiłem butelkę wina i pijany byłem. Nie włącza się we mnie agresor, nie ma tak, że budzi się we mnie nieśmiertelność - powiedział Jakóbiakowi Tomasz Oświeciński.