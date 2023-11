Paweł Orleański poprowadzi nowy program w Telewizyjnej Jedynce! Okazuje się, że prezenter i mąż serialowej gwiazdy Joanny Orleańskiej, zostanie gwiazdą Telewizji Publicznej. To jednak nie oznacza, że prezenter kończy współpracę z TV4, gdzie od kilku lat prowadzi program "Galileo". Teraz Paweł Orleański, którego ostatnio mogliśmy oglądać również w serialu "Niania w wielkim mieście", zostanie gospodarzem nowego show "The Wall. Wygraj marzenia".

Nowy program w TVP1

Premierowy odcinek nowego programu "The Wall. Wygraj marzenia" widzowie będą mogli zobaczyć już 22 września o godzinie 20:25. Show powstanie na licencji amerykańskiej wersji "The Wall", która jest wielkim hitem za oceanem. O co chodzi w programie? Kluczową rolę odgrywa nie tylko wiedza uczestników, ale również wysoka na cztery piętra ściana u spodu której znajduje się 15 kieszeni - każda z określoną kwotą – od jednego do 100 tys. złotych. Po każdym pytaniu, ze szczytu labiryntu spada kula, która odbija się od gęsto rozmieszczonych kołków. Te w nieprzewidywalny sposób zmieniają trajektorię kuli tak, że do ostatniego momentu nie wiadomo, w którą z 15 kieszeni otworów kula wpadnie i jaką wskaże kwotę. Jeśli uczestnik prawidłowo odpowiedział na wcześniej zadane pytanie, kwota wskazana przez kulę wlicza się do puli wygranych pieniędzy, jeśli wcześniej podał złą odpowiedź, kwota ta jest odliczana od dotychczasowej wygranej uczestnika.

Uczestnicy biorący udział w "The Wall. Wygraj marzenia" będą grali o milion złotych. Będziecie oglądać? Waszym zdaniem Paweł Orleański sprawdzi się w roli prowadzącego show?

Paweł Orleański poprowadzi nowy program w TVP.

Aktor sprawdzi się w roli prowadzącego? Ostatnio widzieliśmy go w serialu "Niania w wielkim mieście".