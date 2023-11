Telewizja Polska szykuje nowy program rozrywkowy. "The Wall. Wygraj marzenia" to teleturniej, w którym uczestnicy będą mogli wygrać spore kwoty pieniędzy. Czy to odpowiedź TVP na "Milionerów", którzy cieszą się ogromną popularnością w stacji TVN? Nie do końca. Formuła programu "The Wall. Wygraj marzenia" jest zupełnie inna.

Nowy program TVP "The Wall. Wygraj marzenia"

W programie "The Wall. Wygraj marzenia" kluczową rolę odgrywa wysoka na cztery piętra ściana u spodu której znajduje się 15 kieszeni - każda z określoną kwotą – od jednego do 100 tys. złotych. Po każdym pytaniu, ze szczytu labiryntu spada kula, która odbija się od gęsto rozmieszczonych kołków. Te w nieprzewidywalny sposób zmieniają trajektorię kuli tak, że do ostatniego momentu nie wiadomo, w którą z 15 kieszeni otworów kula wpadnie i jaką wskaże kwotę. Jeśli uczestnik prawidłowo odpowiedział na wcześniej zadane pytanie, kwota wskazana przez kulę wlicza się do puli wygranych pieniędzy, jeśli wcześniej podał złą odpowiedź, kwota ta jest odliczana od dotychczasowej wygranej uczestnika.

Program powstaje na licencji amerykańskiego show "The Wall", który za oceanem bił rekordy popularności. We Francji (TF1) każdy odcinek gromadzi blisko 3 milionową widownię, co daje mu pozycję lidera w swoim paśmie. W Polsce program wyprodukuje Endemol Shine Polska. Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi show. "The Wall. Wygraj marzenia" prawdopodobnie będzie miał swoją premierę 22 września. Program ma być emitowany w piątki o godzinie 20:00. Teleturniej będzie flagową pozycją w jesiennej ofercie Telewizji Polskiej. Pierwsza seria programu liczy 14 odcinków.

Czy będzie to konkurencja dla programu "Milionerzy", emitowanego przez TVN?