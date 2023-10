Adam Anusiewicz pojawi się w pierwszym, premierowym odcinku czwartej edycji „The Voice Senior”. Mężczyzna nie ukrywał, że program to dla niego przygoda jego życia, niestety kilka tygodni po nagraniach Adam Anusiewicz przegrała walkę z chorobą i zmarł po wielomiesięcznej walce z rakiem trzustki. Poruszający moment w programie, aż łzy kręcą się w oku...

W pierwszym odcinku 4. edycji „The Voice Senior” widzowie poznają wyjątkowego uczestnika Adama Anusiewicza. Muzyka była dla niego prawdziwą miłością, ale na drodze stanęła poważna choroba.

„Bez muzyki życie byłoby pomyłką”. To słowa Friedricha Nietzsche, ale przyjąłem je jako własne motto - mówił 61-letni Adam Anusiewicz na planie "The Voice Senior".

Adam Anusiewicz w latach 80. zajął się muzyką. Początkowo zaczął występować w warszawskich lokalach, a z czasem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował na statkach amerykańskich linii rejsowych. Niestety w 2022 mężczyzna usłyszał diagnozę: nowotwór trzustki z przerzutami.

W marcu 2022 roku zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie „bierz życie za rogi, alleluja i do przodu” - wyznał w sierpniu 2022 roku podczas nagrań czwartej edycji „The Voice Senior”.