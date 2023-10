W październiku 2022 roku zmarł Adam Anusiewicz, który pojawił się w pierwszym odcinku nowej odsłony "The Voice Senior" (emitowanej od stycznia 2023 roku). Wokalista miał walczyć o wejście do odcinka finałowego, niestety, kilka dni przed nagraniami zmarł w wyniku ciężkiej choroby, o której mówił na scenie. Miał raka trzustki:

Zacząłem doświadczać dolegliwości, jakich wcześniej nie miałem. Byłem w kilku szpitalach i zdiagnozowano niezbyt przyjemną chorobę, nowotwór trzustki z przerzutami. Obecnie dosyć szybko się męczę i to się da zauważyć na scenie, gdzie już godzinny koncert na stojąco ciężko mi wytrzymać. No ale mam stołeczek, także w dalszym ciągu gram, śpiewam i koncertuję. Ja się z tym nie godzę. Staram się cały czas podchodzić do życia na zasadzie „bierz życie za rogi, alleluja i do przodu” - powiedział Adam Anusiewicz podczas nagrań „The Voice Senior” .