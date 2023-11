Reklama

Już za kilka dni rozpoczną się nagrania kolejnej edycji programu "The Voice of Poland". Jak już wiemy, tym razem w roli jurorów zobaczymy Patrycję Markowską, Michała Szpaka, Grzegorza Hyżego i Piotra Cugowskiego. Już jesienią będziemy mogli więc zobaczyć, jak Hyży i Cugowski sprawdzają się jako debiutujący trenerzy w muzycznym show. Czy muzycy zyskają tak wielką sympatię widzów, jak Michał Szpak, który rok temu po raz pierwszy usiadł na fotelu jurorskim w "The Voice of Poland"? Właśnie takich porównań obawia się ponoć Grzegorz Hyży!

Michał Szpak przyćmi pozostałych jurorów?

Jak informuje "Fakt", Grzegorz Hyży obawia się współpracy z Michałem Szpakiem. Muzyk zdaje sobie sprawę, że jest o wiele spokojniejszy od szalonego Michała, i że jego wizerunek może nie spodobać się fanom programu.

Grzesiek boi się, że w porównaniu do Michała jego osobowość może zostać odebrana przez widzów jako nudna. Jest bardzo spokojną i rodzinną osobą, a przecież w show mają być emocje. Grzegorz nie wie, czy sobie poradzi - zdradza informator dziennika.

Myślicie, że Michał Szpak rzeczywiście przyćmi pozostałych jurorów na planie "The Voice of Poland"?

Zobacz także: Michał Szpak wyprowadzi się na stałe z Polski?!

Grzegorz Hyży obawia się współpracy z Michałem Szpakiem?

East News

Reklama

Czy Michał przyćmi pozostałych jurorów w muzycznym show?