Natalia Smagacka swoją przygodę w programie rozpoczęła w drużynie Grzegorza Hyżego, a po przegranej „Bitwie” z Anią Deko trafiła do Michała, który walczył o nią od „Przesłuchań w Ciemno”. To właśnie wtedy Michał Szpak porównał jej wykonanie do zwycięstwa w Igrzyskach Olimpijskich, a ją samą do wojowniczki i kobiety zesłanej z kosmosu. Podczas „Nokautu” wykonała utworu Etty James „Something’s Got A Hold On Me”, czym znokautowała swoich rywali i wysoko zawiesiła poprzeczkę w programie.