Kolejny duet to Łukasz Łyczkowski i Agata Hylińska z drużyny Tomsona i Barona. Uczestnicy zaprzyjaźnili się podczas prób, a ich występ pokazał, jak bardzo się zbliżyli. Agata pomyliła tekst, co Łukasz mógł wykorzystać na swoją korzyść. Zachował się jednak, jak przyjaciel.

Agata kocham twój głos, kocham cię, ja pierniczę! Łukasz to była przyjemność cię słuchać. Zaśpiewałeś to perfekcyjnie, ale Agata jest taką postacią, której nie da się podrobić i ten wygar, który ma z w środku jest niesamowity – skomentował Michał.

Gdybyś ty się nie pomyliła, to byłoby mega wykonanie, jedna z najlepszych bitew. Jestem na ciebie zła, bo świetnie śpiewasz. I w tym momencie zostały zachwiane proporcje całego numeru, bo ty chciałaś się jak najbardziej popisać, a Łukasz był dżentelmenem i pozwalał ci na to. I to było piękne. Dziękuję Łukaszowi, bo zachował się super – dodała Maria.

Za to jak śpiewa, jak się zachowywał dziś na scenie i za to jakim jest człowiekiem do kolejnego etapu przeszedł Łukasz.

Michał, który już nie mógł „ukraść” Agaty, na kolanach prosił Marię, aby to zrobiła. Dołączył do niego Baron. Maria wydawała się nieugięta, jednak w ostatniej chwili zdecydowała się na „kradzież”. Oznacza to, że z programem pożegnał się Łukasz.