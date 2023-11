1 z 7

Za nami 9. i 10. odcinek „The Voice Kids” i ostatnie „Przesłuchania w Ciemno”! Nie zabrakło ogromnych emocji - łez wzruszenia, czułości, śmiechu, a przede wszystkim wspaniałych występów młodych artystów. Bez wątpienia największe wrażenie na jurorach zrobiła 12-letnia Olivia Klinke, która zaśpiewała utwór „Cicho” Ewy Farnej. Trenerom dosłownie opadły szczęki! Oliwia postanowiła zostać w drużynie Edyty Górniak, choć Tomson i Baron namawiali ją, by dołączyła do nich. 11-letni Antek Karaś również dołączył do Edyty Górniak. Łzy polały się po występie 10-letniej Gabrysi Piotrowskiej, która zaśpiewała „Kołysanka dla Okruszka”. Dziewczynka też dołączyła do drużyny Edyty! Co jeszcze działo się w „The Voice Kids”? Zobaczcie galerię zdjęć!

