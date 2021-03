"The Voice Kids": Historia tego chłopca porusza do łez. Koledzy go wyzywali i hejtowali. Wstrząsające wyznanie Kamila w show TVP

Poruszająca historia uczestnika "The Voice Kids". 13-letni Kamil Jachyra i jego rodzice opowiedzieli o szokującym zachowaniu szkolnych kolegów chłopca, ktorzy odsunęli się od niego tylko przez to, że chciał śpiewać. Kamil zmagał się z hejtem, a w trudnych chwilach mógł liczyć na wsparcie swoich najbliższych, Teraz Kamil spełnił swoje marzenie i zaśpiewał na scenie "The Voice Kids".

Kamil zachwycił w "The Voice Kids"

Kolejna odsłona najnowszej edycji "The Voice Kids" już za nami. W minioną sobotę, 13 marca, poznaliśmy kolejnych uczestników muzycznego talent-show. Na scenie zaprezentował się m.in. Kamil Jachyra, który przed kamerami opowiedział o swoim dramacie. Niestety, okazuje się, że chłopiec zmagał się z hejtem w szkole. Koledzy przestali się z nim kolegować ponieważ miał inną pasję niż oni.

Koledzy zaczęli się po prostu ode mnie odwracać ze względu na to, że śpiewam, nie wiem dlaczego- mówił 13-letni Kamil.

W trudnych chwilach Kamil zawsze mógł liczyć na wsparcie ukochanych rodziców.

Kamil spotkał się z hejtem, był wyzywany i został sam przeciwko tak zwanemu, całemu światu w szkole- mówiła wzruszona mama chłopca. Staramy się Kamilowi za każdym razem tłumaczyć, że to nie chodzi o to, żeby mieć milion przyjaciół, jeśli ktoś ma go polubić to takiego jakim jest, a nie takiego jakim oni chcą go widzieć.

Kamil na scenie "The Voice Kids" zaśpiewał "Dancing on my own" i zachwycił swoim głosem i odwrócił trzy fotele.

Takie miałam wrażenie, że tak jak śpiewałeś, to tak jakby od serca, tak jakbyś opowiadał jakaś historię i przekazałeś te emocje w 100%. Pamiętaj, żeby z tej wrażliwości byś dumnym. Mam wrażenie, że młodzi mężczyźni wstydzą się być wrażliwym. Artyści potrzebują być wrażliwi, żeby przekazywać nam emocje na scenie- Cleo mówiła do Kamila.

Ostatecznie Kamil zdecydował, że trafić do drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Kamilowi gratulujemy i czekamy na jego kolejne występy!

Kamil zachwycił swoim występem w "The Voice Kids".

Uczestnik programu TVP opowiedział o swoim dramacie w szkole.