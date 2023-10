Już dziś o godzinie 20:00 Telewizyjna Dwójka wyemituje nowe odcinki "The Voice Kids". W programie pojawi się dobrze znany widzom Krystian Gontarz, który pojawił się w wokalnym hicie TVP trzy lata temu podczas pierwszej edycji show, gdzie zachwycił swoim talentem. Za trenerów wybrał wtedy muzyków z zespołu Afromental - Tomsona i Barona - i pod ich czujnym okiem szlifował swój warsztat. I choć rodzice wspierali chłopca w spełnieniu jego marzeń, w ich domu rozgrywał się prawdziwy dramat. Mama Krystiana zmagała się z poważną chorobą nowotworową. Produkcja programu razem z Telewizją Polską zorganizowała nawet zbiórkę pieniędzy na leczenie mamy chłopca. Udało się wtedy zebrać aż 20 tys. złotych, czyli równowartość miesięcznej kuracji. Niestety, mama Krystiana nie przeżyła. Teraz chłopiec postanowił złożyć jej hołd i powrócić do "The Voice Kids".

Reklama

Niestety nie udało się nam uratować życia mamy... - wyznał Krystian Gontarz podczas nagrań czwartej edycji talent show. Przez pierwszy miesiąc nie było łatwo. Nie ukrywam, że nie miałem kontaktu ze światem. Siedziałem w domu... Ale trzeba się było podnieść. Gdyby człowiek cały czas się nad sobą użalał to nic w życiu by się nie osiągnęło - dodał.

Krystian zaśpiewał w show poruszającą piosenkę, którą zadedykował swojej mamie.

Zobaczcie fragment premierowego odcinka "The Voice Kids" z udziałem Krystiana Gontarza.

Natasza Młudzik / TVP