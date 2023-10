Dziś wieczorem ruszyła najnowsza edycja "The Voice Kids". W piątym sezonie talent show dla najmłodszych w roli jurorki znów zobaczymy Cleo. Widzowie pokochali jurorkę, która wspiera każdego uczestnika i potrafi przekazać mu cenne rady. W premierowym odcinku, po występie jednej z uczestniczek Cleo zaskoczyła jednak szczerym wyznaniem i zdradziła, że żadnej pracy się nie boi! Jurorka opowiedziała, co robi podczas kręcenia teledysków.

Co ja robię w ogóle na klipie? Wszystko. Naprawdę wszystko. Make-up, fryzura, dobieranie strojów. Nawet tancerkom przyklejam coś tam do butów, później lecę kable nosić. Na koniec wszystko zamiatam. Generalnie robię naprawdę wszystko- wyznala Cleo. Każdy, kto przychodzi do mnie na klip się dziwi- dodała.