"The Voice Kids 5": Trenerzy zapowiadają: "To będzie walka". Znamy szczegóły! 

Wielki finał drugiej edycji programu "The Voice Kids" już za nami! W pierwszej rundzie muzycznego talent- show to trenerzy decydowali, kto z ich grupy znajdzie się w ścisłym finale. W drużynie Tomsona i Barona znaleźli się: Lena Marzec, Michał Szczurek i Wiktoria Gabor. W drużynie Cleo walczyli: Karolina Kruk, Ania Dąbrowska i Adrian Bałucki, a w zespole Dawida Kwiatkowskiego o wejście do finału walczyli: Carla Fernandes, Oliwier Szot oraz Paweł Szymański. Kto z nich znalazł się ostatnim etapie programu i kto głosami widzów wygrał "The Voice Kids"? Znamy zwycięzcę "The Voice Kids 2" Tomson i Baron zdecydowali, że do ostatniego etapu programu trafi Wiktoria Gabor. W ścisłym finale znalazła się również Ania Dąbrowska z drużyny Cleo. Z kolei Dawid Kwiatkowski zdecydował, że do ostatniej rundy trafi Paweł Szymański. Trójka finalistów zaprezentowała swoje single i zaśpiewała ze swoimi trenerami. Kto z nich zachwycił widzów programu "The Voice Kids"? Drugą edycję programu "The Voice Kids" wygrała Ania Dąbrowska! Gratulujemy! W wielkim finale "The Voice Kids" pojawili się również goście specjalni. Swoje hity zaśpiewali Roksana Węgiel, Amelia Andryszczyk, oraz brytyjski wokalista HRVY. Piosenkę "Nie bój się chcieć" z bajki "Zwierzogród" zaśpiewała Paulina Przybysz. Zobacz także: 13-letnia Ania Dąbrowska zachwyciła jurorów "The Voice Kids"! Niestety, nastolatka zmaga się z ciężką chorobą Program wygrała Ania Dąbrowska z drużyny Cleo. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez The Voice Kids TVP (@thevoicekidstvp) Lut 23, 2019 o 1:39 PST Finał 2. edycji "The Voice Kids" już za nami.