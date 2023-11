W czwartym odcinku "The Brain. Genialny Umysł" uczestnicy jeszcze bardziej zaskakują! Już we wtorek o godzinie 20:05 ogromna dawka emocji i nowe wyzwania dla polskich geniuszy. Jak odnaleźć poprawną trasę wspinając się w gąszczu pięćdziesięciu drabinek? Czy da się błyskawicznie podać liczbę liter w usłyszanych zdaniach? Czy ludzki umysł może zastąpić serwis społecznościowy i zapamiętać stu nowych użytkowników? Dla nas to niewyobrażalne, ale uwierzcie – są ludzie, którzy to potrafią! Kto zostanie Genialnym Umysłem i wygra 30 tysięcy złotych? Czy wszyscy uczestnicy poprawnie wykonają swoje zadania?

