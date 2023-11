Reklama

Wszyscy zastanawiają się, ko zastąpi Beatę Tyszkiewicz w fotelu jurora show "Taniec z Gwiazdami". Pojawiła się informacja, że będzie to Grażyna Szapołowska, co szybko okazało się nieprawdą. Teraz mówi się, że będzie to Stefano Terrazzino! Obecnie piosenkarz i aktor, który już dawno ogłosił, że nie będzie go w tej edycji show. Jednak jako tancerz, a co z byciem jurorem?

Terrazzino nowym jurorem "Tańca z gwiazdami"?

Zapytaliśmy Terrazzino czy to prawda, że ma objąć fotel jurora w "Tańcu z gwiazdami"?

To plotka - poinformował nas krótko Stefano i zawiadomił, że wyda niebawem w tej sprawie oświadczenie na swoich profilach społecznościowych.

Przed chwilą pojawił się wpis na Facebooku.

Juror ?!?? Wczoraj poszla info ze bede juror w tancu z gwiazdami w internecie TO NIE prawda . Mimo moj sentiment do Tzg nie bede siedzial na fotelu jurora w tej edici.

Trzymam kciuki za wszystkich ktory beda w tej edici . Przedewsztikm moich znajomych który pracuje tam Narazie jestem skupione na muzyka,taniec z którym concertujemy i jedziemy po Polsce ,teatr i inne fajne nowy projekty A może jeszcze fajna inna wyzwanie nowa czeka na mnie ;)

Miło weekend życie wam Stef - napisał Terrazzino (pisownia oryginalna).

Jak udało nam się ustalić, Polsat na nowego jurora typuje kobietę. Co by się zgadzało, bo zawsze jurorami są dwie kobiety i dwóch mężczyzn.

Kto zatem zasiądzie obok Andrzeja Grabowskiego, Iwony Pavlović i Michała Malitowskiego? Dowiemy się niebawem. Macie jakieś swoje typy?

Zobacz także: Bez nich "Taniec z Gwiazdami" nie będzie już taki sam! Kto odszedł z programu? ZDJĘCIA

Stefano Terrazzino jest ulubieńcem publiczności "Tańca z Gwiazdami".

Kiedy okazało się, ze z powodów zdrowotnych Beata Tyszkiewicz rezygnuje z "TzG", jako jeden z nielicznych wzruszająco ją pożegnał.

Bez Pani Beata nie będzie tak samo jeżeli to prawda że Pani nie będzie w programie

Zycie pańi zdrowia dużo i mam nadzieję zobaczymy Pani nie raz w telewizji i prywatne ❤ - napisał na swoim Instagramie.

Instaram

Reklama

Kogo typujecie na jurora "Tańca z gwiazdami"?