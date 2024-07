Po ostatnim głośnym nieudanym wykonaniu utworu „Skyfall” przez Tatianę Okupnik, dalsza kariera wokalistki w programie „X-Factor” stanęła pod znakiem zapytania. Po tym, jak zmasakrowała utwór Adele, stacja TVN poddała w wątpliwość jej udział w show jako jurorki:

Reklama

- Bo jak śpiew może oceniać ktoś, kto właśnie pokazał, że sam ma z tym problem.

Dziś już wiemy, że Tatiana zasiądzie w jury obok Kuby Wojewódzkiego i Czesława Mozila. Podczas trzeciego dnia castingu w Zabrzu, artystka po nieudanym występie jednej z uczestniczek śpiewających „Skyfall”, weszła na scenę i sama wykonała ten utwór. Tym razem wokalistka zebrała gromkie brawa. Czesław Mozil jako pierwszy skomentował jej wystąpienie:

- Dziś Tatiana zamknęła paszczę wszystkim malkontentom! Jestem pod wrażeniem i składam jej hołd.

Reklama

Stacja TVN z pewnością wyemituje to nagranie. Ale czy to pomoże Tatianie w poprawieniu swoich notacji po tak karygodniej wpadce? I czy uda się jej przebić to, co zaprezentowała Ewa Farna kilka miesięcy temu? Zobacz: Zjawiskowa Farna na czeskim Grammy