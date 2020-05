Taśmy z Amber Room, kolor camelowy i Ulaszlo - pytania z Milionerów. Znasz odpowiedzi?

Pytania w 265. odcinku programu "Milionerzy" okazały się dla uczestników dużym wyzwaniem! Dotyczyły one: taśmy z restauracji Amber Room, koloru camelowego oraz króla Władysław III Warneńczyka, na Węgrzech znanego jako Ulaszlo.

Sprawdźcie, czy znalibyście prawidłowe odpowiedzi na pytania z dzisiejszego odcinka "Milionerów".

Co się stało z taśmami Millera z restauracji Amber Room?

A: wysłano sondą na Marsa B: znaleziono na Marszałkowskiej C: wyłowiono z Wisły D: odkryto w szafie Kiszczaka

Prawidłowa odpowiedź: C. wyłowiono z Wisły.

Nagranie to zostało wyrzucone do Wisły, a następnie wyłowione z rzeki przez nurków na zlecenie CBA. Nośniki zostały wrzucone do rzeki przez kelnerów restauracji Amber Room, którzy chcieli zniszczyć nagrania. Na nagraniu słychać rozmowę Leszka Millera z Aleksandrem Kwaśniewskim na temat tajnych więzień CIA w Polsce, afery Rywina oraz Donalda Tuska.

Camelowy to kolor:

A: majonezu z keczupem B: czerwonego wina z colą C: kawy z mlekiem D: jagód ze śmietaną

Prawidłowa odpowiedź: C. kawy z mlekiem.

Camelowy to kolor ciepłego beżu o różnych odcieniach. Określenie to pochodzi od skóry wielbłąda, z której od XIX wieku produkowano płaszcze. Wiosną i jesienią kolor camelowy jest hitem, jeśli chodzi o ubrania i dodatki.

U nas Władysław III Warneńczyk. A w jakim kraju I Ulaszlo?

A: w Bułgarii B: w Czechach C: na Węgrzech D: na Rusi

Prawidłowa odpowiedź: C. na Węgrzech.

Władysław III Warneńczyk był królem Polski oraz królem Węgier. Na Węgrzech rządził jako Władysław I, inaczej I Ulaszlo. Władysław III został wybrany na króla przez sejm węgierski. Liczyli oni bowiem na pomoc Polski w związku z niebezpieczeństwem podboju kraju przez wojska tureckie.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z dzisiejszego 265. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego 20 maja 2020 roku?

