Dla mnie to wygrala Iwona i Stefano. Bo tanczyla lepiej, roznie kroki, ruchy,itd, ciezka prace mieli. Na koncu wyniki to najwiecej mieli Iwona ze Stefano napewno. Tylko to byla ustawka wiadomo, a dlaczego? Bo Stefano zdobyl 4 kuli, dlatego ich nie dali,tylko Jankowi, bo Janek nigdy nie wygral. A jak by Janek z Iwona tanczyli i tak by ich wybrali i wygrali,a Natalia ze Stefano by przegrali. Logiczne - czytamy na Facebooku Tańca z gwiazdami.