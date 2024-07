W pierwszym odcinku nowej edycji Tańca z Gwiazdami doszło do wpadki? Oglądające show osoby niesłyszące, po występie Miss Świata Głuchych 2016 Iwony Cichosz, nie mogły zrozumieć, co mówią do niej jurorzy. Fani Iwony Cichosz czują się urażeni brakiem napisów przy opinii jurorów o tańcu - pisze portal SE.pl. W sprawę zaangażował się prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Piotr Pawłowski. W jaki sposób?

Wpadka w TzG przy występie Iwony Cichosz?

Wysłał on oficjalny list do Niny Terentiew z prośbą o przystosowanie telewizyjnej transmisji Tańca z Gwiazdami dla potrzeb osób głuchoniemych.

- Środowisko Głuchych spotyka się z wieloma barierami. Ich przełamywanie jest naszą codziennością. Prowadzonych jest wiele działań mających na celu zniwelowanie tych barier – są to obowiązujące przepisy prawne, m.in. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ustawa o języku migowym, są to też różne inicjatywy komercyjne i społeczne, w których bierze się pod uwagę potrzebę dostosowania rozwiązań tak, aby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. (...) Telewizja Polsat pomaga nam Głuchym przełamać jedną z tych barier – zaprosiła naszą koleżankę do występu i pokazania, że człowiek z wadą słuchu może osiągać sukcesy. Prosimy o przełamanie kolejnej – umożliwienie nam obejrzenia programu z napisami - czytamy w liście Pawłowskiego do Niny Terentiew, cytowanym na stronach portalu SE.pl.

W odcinku na żywo po fenomenalnym występie Iwony Cichosz i Stefano Terrazzino w porozumiewaniu się Iwony z jurorami pomagał tłumacz migowy. Jednak nie był on pokazywany cały czas na antenie i pośredniczył głównie w rozmowie między Iwoną, a jurorami i prowadzącymi.

Czy w następnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" będzie inaczej?

Iwona Cichosz nie słyszy od urodzenia. W tanecznym show tańczy bez pomocy aparatów słuchowych.

Swoim tańcem w 1. odcinku zachwyciła jurorów i widzów.

Iwona Cichosz i Stefano Terrazzino doprowadzili jurorów do łez (oczywiście szczęścia) w 1. odcinku TzG.

