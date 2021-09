Zadowolona Oliwia Bieniuk opuszcza studio programu "Taniec z gwiazdami"! Zdjęcia paparazzi

Czy Oliwia Bieniuk znów obcięła włosy? Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka ostatnio sporo eksperymentuje ze swoją fryzurą. Choć to czasem tylko kilka centymetrów mniej na głowie, to zmiany są widoczne gołym okiem. Mało tego, 16-latka z dnia na dzień coraz bardziej przypomina swoją mamę! Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia Oliwki. Oliwia Bieniuk jak Anna Przybylska Już za kilka miesięcy Oliwia Bieniuk będzie miała 17 lat! Najstarsza pociecha Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka urodziła się 22 października 2002 roku. Oliwka jest piękną nastolatką, która zdecydowanie odziedziczyła urodę po swojej mamie. W sieci nie brakuje komentarzy, mówiących o wielkim podobieństwie nastolatki do aktorki. Zobacz także: Oliwia Bieniuk to cała Ania Przybylska! Odziedziczyła po niej nie tylko urodę Co prawda dziewczyna ma konta w mediach społecznościowych, ale rzadko się na nich udziela. Oliwia wie, że każde zdjęcie, które udostępni w sieci będzie szeroko komentowane przez media, a 16-latka nie szuka na siłę rozgłosu. Córkę Przybylskiej i Bieniuka obserwuje blisko 100 tysięcy osób na Instagramie. To bardzo duża liczba zważywszy na na to, że 16-latka pokazała tylko 30 zdjęć. Czasem zdarza jej się jednak wrzucić jakąś fotografię na InstaStories, stąd wiemy, że Oliwka ma coraz krótsze włosy! Nastolatka już rok temu zdecydowała się na fryzurę i obcięcie włosów do ramion. Ale wydaje się, że teraz jej włosy są coraz krótsze. Oliwka pięknie wygląda w takiej fryzurze. Jej mamy, Anny nigdy nie widzieliśmy w takiej długości włosów, ale już wiemy, że z pewnością i jej by pasowały. Zobaczcie, jak teraz wygląda córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka. Myślicie, że 16-latka tak jak jej mama zajmie się...