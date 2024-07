Czy to Natalia Szroeder wygra "Taniec z Gwiazdami"!? W finale będzie musiała zmierzyć się z Iwoną Cichosz! Obie świetnie tańczą i mają wielkie wsparcie widzów. Która wygra? Okaże się w piątek o 20. Tymczasem zobaczcie nagranie z próby generalnej do finału! Natalia i Jan Kliment zatańczą do przebojów Abby! Kibicujecie jej?

