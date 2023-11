Tego się nie spodziewaliśmy! Tuż po tym, jak Michał Malitowski ogłosił, że rezygnuje z dalszego udziału w programie "Taniec z gwiazdami" z powodu kontuzji, wszyscy zastanawiali się, kto zastąpi go w fotelu jurora. Sporo osób chciałoby w nim ponownie zobaczyć Beatę Tyszkiewicz. Jednak aktorka w rozmowie z plejadą.pl stanowczo zaprzeczyła, jakoby miała wrócić do show Polsatu.

Wiem, że Michał ma kontuzję i nie ma go w jury programu, ale ja nie zastąpiłabym go. Nie widzę powrotu do "Tańca z gwiazdami". Przynajmniej na razie - przyznała w rozmowie ze wspomnianym serwisem.