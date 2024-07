1 z 12

Czy to był najbardziej namiętny taniec Agnieszki Kaczorowskiej i Michała Malinowskiego w tej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Zainspirowany z jednej strony cyrkiem, z drugiej zaś "50 twarzami Greya" robił wrażenie. I choć nie spodobał się do końca jurorom (zobacz naszą relację), widzom najwyraźniej przypadł do gustu. Punktów od jury dostali 30, ale nie znaleźli się tym razem w zagrożonej strefie par.

Zobacz też: TYLKO U NAS: Agnieszka Kaczorowska ma nowego faceta! Kim jest?

Cóż, to wyglądało bardzo namiętnie - maska, pejcz, czułe objęcia, bardzo seksowny strój Agnieszki. Wszystko to sprawiło, że nadal będziemy ich oglądać w tanecznym show Polsatu. Kibicujecie tej parze?