Od dłuższego już czasu docierają do nas niepokojące informacje, dotyczące stanu zdrowia Beaty Tyszkiewicz. Gwiazda niedawno ponownie trafiła do szpitala, wywołując tym samym niepokój wśród swoich fanów i rodziny. Do tego, według najnowszych doniesień tygodnika "Rewia", Beata Tyszkiewicz nie pojawi się w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Poznaj więcej szczegółow na kolejnych stronach galerii.

