Tamara Arciuch weźmie udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Aktorka w rozmowie z Party.pl przyznała, że ze strony stacji byłoby to duże szaleństwo, ponieważ jej ukochany, Bartłomiej Kasprzykowski w nowej edycji zasiądzie w jury. Niewykluczone jednak, że specjalnie dla widzów będzie przygotowana niespodzianka z udziałem Tamary Arciuch.

To byłoby zabawne, gdyby Bartek miał mnie oceniać. Jesteśmy parą i wszyscy o tym wiedzą. Myślę, że to naprawdę rodziłoby jakieś niezdrowe emocje i stacja by sobie po prostu nie pozwoliła na taką głupotę.