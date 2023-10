Nie da się ukryć, że Artur z 10. edycji "Rolnik szuka żony" zachwycił ponad setkę kandydatek, które miały nadzieje, że będą mogły poznać go bliżej. Jednak tylko trzem kobietom udało się przyjechać na jego gospodarstwo, by powalczyć o jego serce. Rolnik jest wysokim, przystojnym, postawnym brunetem z delikatnym zarostem, co z pewnością spodobało się wielu kandydatkom. Uczestnik miłosnego programu jeszcze kilka lat temu wyglądał jednak zupełnie inaczej. Sami zobaczcie, czy rozpoznalibyście go na zdjęciu sprzed ośmiu lat.

Artur z "Rolnik szuka żony" na starych zdjęciach. Uczestnik wyglądał zupełnie inaczej

10. edycja programu "Rolnik szuka żony" od samego początku wzbudza niemałe emocje. Artur jest jednym z najmłodszych uczestników edycji, który otrzymał ponad sto listów od kobiet z całej Polski. 29-latek postanowił, że na swoje gospodarstwo zaprosi trzy z nich: Blankę, Sarę i Olę. Której kandydatce uda się zdobyć jego serce? To okaże się już w kolejnych odcinakach. Wszystkie panie uważają Artura za bardzo przystojnego mężczyznę. Rolnik wyróżnia się swoją posturą i zarostem. Kilka lat temu wyglądał jednak zupełnie inaczej. Sami zobaczcie!

Uczestnik z "Rolnik szuka żony" na dawnym zdjęciu, które znajduje się na jego profilu w mediach społecznościowych, wygląda zupełnie inaczej. Jak widać, kiedyś Artur nosił krótsze włosy i nie miał brody. Myślicie, że jeszcze nas czymś zaskoczy?

A wy poznalibyście Artura z "Rolnik szuka żony" na starym zdjęciu?