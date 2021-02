"Gogglebox": Tak mieszka Sylwia Bomba! Te stylowe wnętrza i dodatki robią wrażenie

Sylwia Bomba to uwielbiana bohaterka widzów "Gogglebox. Przed telewizorem". Razem z Ewą Mrozowską stworzyła fantastyczny duet, który bawi widzów do łez! Gwiazda hitu TTV jest również bardzo aktywna na Instagramie, na którym zgromadziło grono fanów. I właśnie dzięki temu wiemy, jak mieszka Sylwia Bomba!

Gwiazda "Gogglebox" bardzo często wstawia zdjęcia ze swojego apartamentu, a wnętrza jej domu robią ogromne wrażenie - są stylowe, nowoczesne i pełne oryginalnych dodatków. Salon to prawdziwe królestwo, ale my totalnie zakochaliśmy się w kuchni Sylwii Bomby. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Sylwia Bomba wspomina zaręczyny. „Były podwójne. Pierwsze wyglądały komicznie”. Zdradziła, dlaczego nie nosi pierścionka!

Tak mieszka Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem"

Oglądając program "Gogglebox" widzimy tylko część pomieszczenia, w którym bohaterowie siedzą na kanapie i oglądają popularne programy rozrywkowe. Ale dzięki Instagramowi, o gwiazdach hitu TTV można dowiedzieć się wielu nowych rzeczy. Dziś możecie zobaczyć, jak piękne jest mieszkanie Sylwii Bomby.

Na pierwszy rzut oka widać, że w domu gwiazdy "Gogglebox" jest mnóstwo przestrzeni. Wnętrza są urządzone w nowoczesnym stylu - ściany są utrzymane w jasnych odcieniach, a na podłodze widzimy ciemne panele. W salonie nie zabrakło także tapety w stylu glamour. Biel ścian jest przełamana czarnymi i czerwonymi elementami wystroju.

W salonie Sylwii Bomby jest oczywiście również miejsce dla stylowej, dużej kanapy, na której z pewnością zmieści się cała rodzina.

W kuchni gwiazdy "Gogglebox" dominują dwa kolory - biel i czerń. Meble są wykończone połyskiem i niemalże można się w nich przeglądać! To idealne miejsce dla miłośników gotowania. Jest tu mnóstwo miejsca do przygotowania ulubionych potraw. To naprawdę doskonale urządzone pomieszczenie, z którego chyba aż nie chce się wychodzić.

W sypialni Sylwii Bomby i jej męża znajdziemy oczywiście duże dwuosobowe łóżko z drewnianym wykończeniem. Na ścianie - podobnie jak w salonie - widzimy tapetę w stylu glamour, która dodatkowo nadaje charakter wnętrzu. Ciekawym dodatkiem jest również lampka nocna "króliczek", która z pewnością należy do Antosi.

Bohaterka hitu TTV ma również swoją garderobę. Jest naprawdę ogromna - Sylwia na pewno nie może narzekać na brak miejsca do przechowywania ubrań.

Pokój Antosi to istne królestwo dla małej dziewczynki! Widzimy w nim szare ściany w białe kropeczki i białe mebelki z różowymi akcentami.

I jak Wam się podoba apartament Sylwii Bomby z "Gogglebox"? Naszym zdaniem jest przepiękny!