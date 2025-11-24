Zaskakujące informacje obiegły fanów programu „Rolnik szuka żony”! Diana, jedna z uczestniczek 6. edycji show, potajemnie wyszła za mąż. O ślubie poinformowano dopiero po fakcie, a internauci nie kryją zdumienia. Z ujawnionych materiałów wynika, że uroczystość odbyła się 4 października br. Jej wybrankiem jest mężczyzna o imieniu Filip. Diana wcześniej była znana z relacji z Sewerynem w 6. sezonie programu, jednak ich znajomość zakończyła się jeszcze w trakcie emisji. Teraz kobieta znów odnalazła szczęście i to w zupełnie nowym związku.

Wieczór panieński i sekretny ślub

Wieści o tajemnym ślubie pojawiły się dopiero po opublikowaniu zdjęć z wieczoru panieńskiego Diany. Sama zainteresowana zamieściła na Instagramie fotorelację z imprezy, na której bawiła się w gronie przyjaciółek. W opisie podkreśliła znaczenie bliskich osób w swoim życiu:

Są wspomnienia, którymi warto się dzielić, szczególnie gdy masz przy sobie takie osoby. Przyjaciele to rodzina, którą sam sobie wybierasz.

Diana szczególnie podziękowała za wyjątkowy gest Natalii, która wzięła udział w 4. edycji „Rolnik szuka żony”. Okazało się, że Natalia zachowała butelkę szampana z czasów nagrań programu i otworzyła ją właśnie z okazji ślubu Diany.

Szampan z programu ‘Rolnik szuka żony’, który czekał na tę okazję 6 lat - napisała Diana.

Natalia ujawnia kulisy ceremonii

To właśnie Natalia, bohaterka wcześniejszej edycji programu, jako pierwsza ujawniła, że Diana i Filip są już po ślubie. Z informacji udostępnionych na Instagramie wynika, że ceremonia miała miejsce 4 października. Wpis Natalii zawierał nie tylko wzruszające życzenia, ale również ujawniał detale, o których dotąd nikt nie wiedział.

Informacje o ślubie błyskawicznie obiegły fanów „Rolnika”, którzy do tej pory nie mieli pojęcia o planach Diany. Zaskoczenie było tym większe, że do tej pory uczestniczka unikała publicznego ujawniania szczegółów swojego życia uczuciowego.

Nie tylko Natalia, ale również inni uczestnicy „Rolnik szuka żony” zostali zaproszeni na tę wyjątkową uroczystość. Wśród obecnych gości pojawił się Dariusz - jeden z bohaterów wcześniejszych sezonów programu. Jego obecność dodatkowo potwierdziła związek nowożeńców ze światem „Rolnika”. Zdjęcia i relacje udostępnione przez zaproszonych gości ujawniają fragmenty ceremonii, jednak sama lokalizacja ślubu nie została podana do wiadomości publicznej.

