Tadeusz Seibert od początku był faworytem w 10. edycji "The Voice of Poland". Wiele osób uważało, że to właśnie on powinien zgarnąć główną wygraną. Tak się jednak nie stało. 10. edycję show TVP2 wygrała bowiem Alicja Szemplińska.

Tadeusz Seibert mimo wszystko nie zraził się porażką. Muzyk nie ma zamiaru rezygnować ze swoich marzeń. Tylko nam zdradził, jakie ma plany. Co ciekawe, Tadeusz Seibert już teraz pracuje nad własną płytą. Kiedy ją usłyszymy? Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

