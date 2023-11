Syn Magdy Gessler – Tadeusz Müller do tej pory unikał show-biznesu i mediów. Wygląda jednak na to, że niedługo lepiej poznamy Tadeusza, ponieważ upomniała się o niego telewizja. W wiosennej ramówce „TVN Style” zobaczymy nowy program syna Magdy. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Tadeusz zajmie się tematem zdrowej żywności. Będzie nas uczył, że za pomocą zdrowego jedzenia można leczyć ciało i umysł. Młody Müller wychodzi z cienia sławnej mamy. Zrealizował projekt dla stacji paliwowych i pracuje nad innymi dla dużych marek . Magda Gessler też nie zwalnia tempa, marzy, by razem z dziećmi otworzyć w Warszawie nową restaurację. Obecnie jednak krystalizuje się jej pomysł na dobrą polską restaurację w Chicago. Atmosfera ma tam być podobna do osławionego już „Fukiera”. Z kim ją poprowadzi? Z córką czy synem? A może obojgiem? Decyzja jeszcze nie zapadła, ale byłby to piękny prezent dla całej rodziny.

On jest bardzo skromny i niechętnie opowiada o swoich osiągnięciach. Ale kocha życie i ma wiele renesansowych talentów, a przede wszystkim niezwykłe spojrzenie na kuchnię i biznes. Ufam mu. Tadeusz jest moim autorytetem kulinarnym", opowiada nam Magda.

