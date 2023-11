Magda Gessler to zdecydowanie jedna z największych gwiazd TVN. Program "Kuchenne rewolucje" z jej udziałem już od kilku lat przyciągają miliony widzów przed telewizory. Magda Gessler to jednak nie tylko telewizyjna gwiazda, ale przede wszystkich znana restauratorka. Wszyscy z pewnością doskonale znają również córkę Magdy Gessler, Larę. Lara na co dzień prowadzi m.in. "“Słodki... Słony”, a ostatnio wzięła udział w nagraniach kolejnej edycji programu "Azja Express". A czym na co dzień zajmuje się syn Magdy Gessler? Zobaczcie, co Tadeusz Muller zdradził w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle!

Reklama

Zobacz także: Tajemnice "Kuchennych Rewolucji". Czy za udział się płaci? Czy Gessler naprawdę gotuje? Czego żąda od restauratorów?

Reklama

Czym zajmuje się syn Magdy Gessler?