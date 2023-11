1 z 4

Dzieci Magdy Gessler zaczynają robić kariery w telewizji i wychodzić z cienia mamy. Czy zagrożą jej pozycji?

Magdę Gessler (65) znamy od wielu lat. Teraz zaczniemy poznawać też jej dzieci! Lara Gessler (29), która dotąd pomagała mamie w prowadzeniu restauracji, właśnie rozpoczyna przygodę telewizyjną w reality show „Ameryka Express”. A jej przyrodni brat Tadeusz Müller (35) dostał propozycję prowadzenia autorskiego programu o zdrowym jedzeniu. A przecież jeszcze do niedawna oboje zarzekali się, że nie zamierzają iść w ślady mamy! Dlaczego teraz zmienili zdanie?

Relacje Magdy Gessler z dziećmi

Rodzeństwo nigdy nie ukrywało, że u boku zwariowanej i nieprzewidywalnej mamy miało niezwykle barwne i niecodzienne, ale też trudne dzieciństwo. Tadeusz nie bardzo pamięta ojca –niemieckiego dziennikarza Volkharta Müllera, który przegrał walkę z nowotworem skóry, kiedy chłopiec miał zaledwie trzy latka. Magda opowiadała, że Volkhart umarł w jej ramionach i ta chwila absolutnie złamała jej serce, a także zaważyła na całym późniejszym życiu. Kiedy z maleńkim synkiem musiała wrócić z Madrytu do Warszawy, zaczynała całe życie od nowa. Szybko jednak zakochała się i wyszła za mąż za Piotra Gesslera, członka słynnej rodziny restauratorów. Wkrótce na świecie pojawiła się ich córeczka Lara. I ona ma za sobą trudne chwile. Magda i Piotr rozstali się, kiedy mała miała zaledwie dziewięć lat. Lara postanowiła wtedy zamieszkać z tatą. Dlaczego podjęła taką decyzję? Twierdzi, że to ojciec dawał jej poczucie bezpieczeństwa, spokój i czułość. Natomiast kiedy wracała do pięknej willi mamy, czekała na nią jedynie gosposia. Wolała więc przeprowadzić się do małego dwupokojowego mieszkania taty. Dziś jednak dzieci Gessler nie mają do niej żalu. W jednym z wywiadów Magda mówiła, że ma nadzieję, iż zrozumiały, jak ważna była dla niej praca, której przez lata poświęciła się, i nadal poświęca, z oddaniem i pasją. Nawet teraz, kiedy mogłaby już zacząć żyć „na spocznij”, gwiazda jest jedynie gościem we własnym domu.

Pracuje praktycznie non stop. W jesiennej ramówce stacji TVN zobaczymy ją aż w trzech programach. Ukochane telewizyjne dziecko Magdy, program „Kuchenne rewolucje”, doczekał się właśnie 18. sezonu, a jej „Sexy kuchnia”, prezentowana w Food Network, odnotowała rekordową oglądalność wśród wszystkich nadawanych tam programów (wynosi ona ok. 22 tysięcy widzów, co jak na kanał tematyczny jest znakomitym wynikiem!). Do tego dochodzi uwielbiany przez widzów „MasterChef”. Ale to nie koniec! Gessler właśnie przygotowuje kolejny program! Niedługo ruszy w podróż po Polsce, by szkolić młodych kucharzy. Jej misja brzmi: zrobić wszystko, aby menu w polskich restauracjach było jak najbardziej atrakcyjne.

